Раскрыт секрет медленного старения Дженнифер Лопес

Пластический хирург Александр Вдовин назвал певицу Дженнифер Лопес поклонницей аппаратной косметологии. По словам специалиста, она регулярно делает процедуру радиоволнового лифтинга.

Комментарий хирурга приводит сайт Woman.ru.

Вдовин считает медленное старение 53-летней Лопес результатом использования аппаратной косметологии.

«Полагаю, что звезда — поклонница аппаратной косметологии», - сказал Вдовин и отметил, что радиоволновой лифтинг подтягивает овал лица и сокращает кожный лоскут.

Одной косметологией такого результата, как на лице Лопес, не добиться. Имеют место жесткие диеты, спорт, пластика. Вдовин уверен, что певица удаляла комки Биша и делала коррекцию слизистой.

Ранее пластический хирург Артур Дзотцоев рассказал, какие операции делала певица София Ротару. По его словам, исполнительница прибегала к блефорапластике и подтяжке лица. Причем подтяжка была настолько основательной, что сместилась линия роста волос. Около уха остался шов, который виден на некоторых снимках певицы.