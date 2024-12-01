Нашлась еще одна жертва P. Diddy: рэпера обвиняют в покушении на жизнь

Дизайнер Бонголан подала в суд на P. Diddy и обвинила рэпера в насилии. Об этом сообщает TMZ.

Рэпер P. Diddy столкнулся с очередным иском — на этот раз обвинения выдвинула дизайнер Брайана Бонголан. Женщина утверждает, что в сентябре 2016 года рэпер свесил ее с края балкона в квартире его тогдашней девушки Кэсси Вентуры.

Бонголан рассказала, что в тот день гостила у подруги, а когда рэпер вернулся домой, он начал к ней приставать. Дизайнер сообщила, что начала сопротивляться — тогда P. Diddy якобы ударил ее о садовую мебель. В иске Бонголан потребовала возместить ей моральный ущерб в размере 10 млн долларов.

Команда P. Diddy уже опубликовала заявление, в котором говорится, что обвинения в адрес рэпера безосновательны.

«Господин Комбс [настоящее имя рэпера, — прим. ред] решительно отрицает эти серьезные обвинения и по-прежнему уверен, что в конечном итоге они будут доказаны как необоснованные», — говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что P. Diddy вновь отказали в выходе из тюрьмы под залог.