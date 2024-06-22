Раскол в королевской семье: принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о будущем детей

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон на фоне раскола в королевской семье и напряженных отношений с принцем Гарри приняли решение пересмотреть планы на будущее наследников. Принц и принцесса Уэльские поспособствуют тому, чтобы их младшие дети в будущем работали за пределами Букингемского дворца. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, близкого к королевской семье, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи «будут поощрять не становиться работающими членами королевской семьи».

«Рабочее предположение состоит в том, что двое младших детей будут ладить и заниматься своими делами. Их будут поощрять не становиться работающими членами королевской семьи», — рассказал инсайдер.

Планируется, что только один наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон в будущем возьмет на себя королевские обязанности — 10-летний принц Джордж. Он является вторым в очереди на престол после своего отца.

Друг королевской семьи в беседе с изданием утверждает, что такое решение принца и принцессы Уэльских позволит избежать конфликтов, подобных тем, что случились с принцем Гарри.

«Ни для кого не секрет, что Уильям был опустошен разрушением его отношений с Гарри. И хотя Уильям считает, что во всем виноваты его младший брат и Меган Маркл, он, конечно, также понимает, что вся система, в которой один из ваших детей менее важен, чем другой из-за обстоятельств рождения, сыграла огромную роль в том, что произошло», — поделился источник.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям устроил фотосессию с детьми в честь 42-летия без онкобольной Кейт Миддлтон.