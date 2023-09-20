«Раны никогда не заживут»: спустя 30 лет Линда Евангелиста раскрыла страшную правду о своем браке

Спустя 30 лет Линда Евангелиста заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего супруга Джеральда Мари. Об этом она рассказала в документальном фильме Apple TV+ «Супер модели».

По словам Линды Евангелисты, все пять лет брака стали для нее настоящим кошмаром. Несмотря на это, развестись с мужем ей было совсем не просто.

«Ах, если бы дело было лишь в том, чтобы сказать: «Я хочу развестись, удачи»... Но это не так работает», – отмечает модель.

Евангелисте приходилось долгое время скрывать от всех следы регулярных побоев. Звезда всегда замазывала синяки, чтобы никто не задавал лишних вопросов.

«Он не прикасался к моему лицу только потому, что оно приносило деньги», – подчеркнула Линда.

Владелец модельного агентства согласился на развод при условии, что он получит все. Однако для Линды Евангелисты было важно лишь то, что она наконец-то обретет свободу и чувство безопасности.

При этом многие другие модели подтверждают, что экс-супруг Евангелисты был жестоким человеком. Более десяти девушек обвиняют Джеральда Мари в сексуальном насилии. Сама Линда верит всем предполагаемым жертвам, основываясь на собственном опыте.

«Это разбивает мне сердце, потому что это раны, которые, возможно, никогда не заживут», – добавила она.

В свою очередь, Джеральд Мари пока никак не прокомментировал признание бывшей жены.

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