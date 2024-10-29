Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и поделилась секретом объемных губ

Актриса Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и фильтров. Звезда сначала снялась с макияжем для выхода в свет, а после умылась и похвасталась естественной красотой. Она опубликовала кадры в соцсетях.

На фото слева 37-летняя знаменитость позировала с тональным кремом, помадой и тенями для век, а на правом фото на ее лице не было косметики. Она пошутила, что сейчас визажист делает ее губы объемными с помощью теней для век, а она сама в юности использовала блеск с «перцем чили». От его воздействия губы распухали и выглядели более объемными.