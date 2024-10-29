Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и поделилась секретом объемных губ
© Scott A Garfitt/Invision/East News
Актриса Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и фильтров. Звезда сначала снялась с макияжем для выхода в свет, а после умылась и похвасталась естественной красотой. Она опубликовала кадры в соцсетях.
На фото слева 37-летняя знаменитость позировала с тональным кремом, помадой и тенями для век, а на правом фото на ее лице не было косметики. Она пошутила, что сейчас визажист делает ее губы объемными с помощью теней для век, а она сама в юности использовала блеск с «перцем чили». От его воздействия губы распухали и выглядели более объемными.
«Мы были приверженцами плохих идей. Оказывается, тени для век намного менее болезненны для губ, чем перец», — поделилась Блейк.
Напомним, что артистка счастлива в браке с коллегой Райаном Рейнольдсом. Они познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году, а спустя два года поженились. У звезд четверо детей: девятилетняя Джеймс, восьмилетняя Инес, пятилетняя Бетти и годовалый Олин. При этом родители признаются, что не пользуются услугами нянь. В особенно занятое время им помогают бабушки и дедушки.
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