Райан Гослинг поразил фанатов изменившейся внешностью

Американский актер Райан Гослинг удивил фанатов изменившимся лицом. Об этом пишет издание The Mirror.

43-летний артист появился на премьере картины «Каскадеры», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе. На закрытом мероприятии звезда присутствовал в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах. При этом поклонники также обратили внимание на лицо кумира. Некоторые интернет-пользователи допустили, что актер использовал филлеры.

«Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно гигантскими», «Райан, я собираюсь пробраться к тебе домой и растворить эти филлеры», - написал один из фанатов с соцсетях.

При этом некоторые из поклонников отметили, что внешность Гослинга действительно изменилась, однако это может быть неудачный фотошоп.

Напомним, Райан Гослинг состоит в отношениях с актрисой Евой Мендес с 2011 года. Пара воспитывает двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. Осенью 2022 года звезды сыграли тайную свадьбу.

Ранее актрису Кэти Холмс засняли на прогулке с повзрослевшей дочкой Сури от Тома Круза.