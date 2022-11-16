Райан Гослинг и Ева Мендес тайно поженились

Одна из самых крепких пар Голливуда – актеры Райан Гослинг и Ева Мендес счастливы вместе уже 12 лет. У влюбленных двое детей. Недавно поклонники убедились, что звезды тайно узаконили свои отношения.

Ева в очередной раз намекнула, что уже является женой Райана. Она опубликовала в соцсетях фото, на котором показала татуировку с надписью «de gosling».

Фанаты, которые знают испанский язык, начали поздравлять актрису с новым семейным статусом. Дело в том, что с помощью предлога «de» в испанском языке оформляется двойная фамилия. Девушка показала, что стала Мендес-Гослинг.