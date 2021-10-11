Райан Гослинг рассказал, как во время пандемии развлекал детей от Евы Мендес
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Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com
У Райана Гослинга есть две дочери от актрисы Евы Мендес, с которой он вместе уже больше десяти лет. И хотя девочками чаще занимается Ева, которая сделала перерыв в своей карьере, чтобы заботиться о семилетней Эсмеральде и пятилетней Амаде, во время пандемии коронавируса развлекать девочек пришлось и отцу.
В своем интервью изданию GQ он признался, что это было непросто. Чтобы девочкам не было скучно, он читал им сказки — но совсем необычные. Каждая из историй превращалась в настоящую постановку, и для этого Гослинг использовал весь свой актерский талант.
«Наши дети маленькие, поэтому им было непросто быть разлученными с другими детьми... Я думаю, что мы с Евой играли на карантине куда больше, чем за всю нашу актерскую карьеру», — заявил он.
Стоит отметить, что роман Райана Гослинга и Евы Мендес в свое время едва не рухнул после того, как актер слишком сблизился со своей партнершей по фильму «Ла-ла Ленд» Эммой Стоун. Однако, несмотря на все сложности, паре удалось сохранить любовь, они остались вместе и воспитывают своих дочерей.
Фото: Global Look press