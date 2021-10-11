Райан Гослинг рассказал, как во время пандемии развлекал детей от Евы Мендес

У Райана Гослинга есть две дочери от актрисы Евы Мендес, с которой он вместе уже больше десяти лет. И хотя девочками чаще занимается Ева, которая сделала перерыв в своей карьере, чтобы заботиться о семилетней Эсмеральде и пятилетней Амаде, во время пандемии коронавируса развлекать девочек пришлось и отцу.

В своем интервью изданию GQ он признался, что это было непросто. Чтобы девочкам не было скучно, он читал им сказки — но совсем необычные. Каждая из историй превращалась в настоящую постановку, и для этого Гослинг использовал весь свой актерский талант.