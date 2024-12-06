«Могла бы сделать эту сферу лучше»: Анджелина Джоли раскрыла профессию мечты

Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла профессию мечты. Об этом она заявила в новом выпуске The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, запись которого опубликована на YouTube.

Как оказалось, в юности артистка хотела стать директором похоронного бюро. Подобная профессия привлекла Джоли после смерти близкого человека.

«Мой дедушка умер, и я помню, как подумала, что так быть не должно. Это должно быть празднованием жизни. И поскольку я не боюсь смерти и чувствую себя с ней комфортно, я подумала: "Это было бы отличным карьерным путем для меня... Я могла бы сделать эту сферу лучше», - поделилась звезда.

Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016-м. После разрыва между ними вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются до сих пор.

Ранее Анджелина Джоли высказалась о маме, умершей в 56 лет от рака яичников