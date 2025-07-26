Ради невесты принял православие: старший сын Софи Лорен женился на возлюбленной на 20 лет моложе

Старший сын Софи Лорен Карло Понти-младший женился на возлюбленной, которая на 20 лет моложе него. Эксклюзивные кадры с венчания пары публикует Telegram-канал «Салуквадзе».

Одна из самых известных кинозвезд Золотого века Голливуда была замужем один раз — ее избранником стал продюсер Карло Понти, с которым она прожила 40 лет. У супругов двое сыновей — 56-летний Карло Понти-младший и 52-летний Эдоардо. И если личная жизнь младшего наследника сложилась удачно, то старший развелся с женой и долгое время был одинок, пока не встретил новую любовь. Избранницей сына Софи Лорен стала фитнес-тренер из Грузии Мариам Шарманашвили на 20 лет моложе.

Пара встречалась четыре года, а незадолго до 90-летия знаменитой матери Карло Понти-младший сделал возлюбленной предложение. Теперь появилась информация о том, что 26 июля в Грузии состоялась свадьба дирижера и фитнес-тренера. На кадрах с торжества видно, что невеста выбрала закрытое платье со шлейфом, дополнив образ фатой. Жених же был одет в черную накидку с белым капюшоном и вставками из той же ткани. Сын Софи Лорен и Мариам Шарманашвили поднялись по лестнице монастыря Самтавро, принимая поздравления от родных и близких.

Известно, что молодоженов не смущает 20-летняя разница в возрасте. По слухам, Мариам Шарманашвили быстро нашла общий язык с именитой свекровью. Карло Понти-младший души не чает в избраннице и охотно делится совместными кадрами с ней в соцсетях, подписывая их: «Моя муза, моя любовь!» Более того, ради возлюбленной сын Софи Лорен даже принял православие и крестился. Несмотря на идиллию в отношениях, отмечается, что пара пока не планирует жить вместе: девушка не готова переехать к любимому, а мужчина не может остаться в Грузии из-за работы.

Ранее Софи Лорен впервые вышла в свет после тяжелой травмы.