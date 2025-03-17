Radar Online: король Карл III пристрастился к наркотикам из-за рака

Британский король Карл III стал использовать наркотики в целях борьбы с раком. Об этом в беседе с Radar Online рассказали сразу несколько высокопоставленных чиновников Букингемского дворца.

Как уточняется, речь идет о наркотике растительного происхождения. Карл последовал совету некоторых ученых, которые полагают, что употребляемое им вещество способно уничтожать раковые клетки.

Как отмечают источники портала, диагноз «рак» в свое время потряс монарха «до глубины души». Теперь он предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «продержаться в кресле правителя еще хотя бы несколько месяцев».

Ранее Карл III признался в любви к Бобу Марли и рассказал о встрече с ним. По словам сына Елизаветы II, легенда регги-музыки при жизни отличался невероятной энергетикой и был очень искренним.