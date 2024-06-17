«Рада видеть тебя счастливой»: онкобольную Кейт Миддлтон поддержали после выхода в свет

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, на днях впервые за полгода вышла в свет. Супруга принца Уильяма посетила торжественный парад Trooping the Colour в Великобритании. Актриса Гвинет Пэлтроу публично поддержала жену наследника престола в соцсети.

На официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети появились свежие кадры с праздничного события. Гвинет Пэлтроу оценила снимок, на котором члены королевской семьи были запечатлены на балконе Букингемского дворца. Актриса публично обратилась к Кейт Миддлтон и поддержала ее.

«Так рада видеть тебя такой счастливой и здоровой», — написала Гвинет Пэлтроу, сопроводив свое обращение красным сердечком.

Отметим, что это уже не первый случай, когда актриса выражает теплые чувства к принцессе Уэльской. 22 марта этого года Кейт Миддлтон выступила с видеообращением, в котором сообщила, что начинает проходить курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. Гвинет Пэлтроу тогда была одной из первых знаменитостей, поддержавшей жену принца Уильяма.

«Ты столп изящества и силы. Передаю привет», — отметила тогда артистка.

Примечательно, что Гвинет Пэлтроу поддерживает Кейт Миддлтон несмотря на то, что дружит с Меган Маркл и принцем Гарри, у которых на данный момент напряженные отношения с королевской семьей.

Напомним, 15 мая принцесса Уэльская впервые появилась на публике спустя почти полгода. Кейт Миддлтон посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца вместе с принцем Уильямом, детьми, 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи, а также другими членами королевской семьи.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта правда об отношениях принца Уильяма и больной раком Кейт Миддлтон.