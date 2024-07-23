Принца Гарри рядом не было: Меган Маркл отправилась в ресторан в украшениях за 6 млн рублей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла в свет в украшениях за 6 миллионов рублей. Жена принца Гарри в компании актрисы Кимберли Уильямс-Пейсли посетила модный итальянский ресторан Tre Lune, в котором часто проводят время голливудские звезды.

Меган надела рубашку белого оттенка стоимостью 27 тысяч рублей, которую заправила в джинсы, подчеркнув талию. Она дополнила образ брендовой сумкой, балетками Chanel за 92 тысячи рублей и солнцезащитными очками с крупной оправой.

Кроме того, герцогиня подобрала для светского ужина украшения примерно на 5,75 миллиона рублей. Так, на ее руке красовался браслет из 18-каратного белого золота с голубым топазом, белыми и черными бриллиантами. Стоимость такого аксессуара составляет не менее 1,7 миллиона рублей, пишет Леди Mail.ru.

Ранее принц Гарри временно отказался от идеи приобрести недвижимость в Лондоне, поскольку переживает из-за низкого уровня безопасности. Герцоги Сассекские ожидают, что им предоставят полицейскую защиту, которой они лишились в 2020 году после того, как отказались от полномочий старших членов королевской семьи.