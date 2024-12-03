«Как сестры»: Джессика Альба показала повзрослевших дочерей

«Выглядите как сестры», «Джессика, ты великолепна. И дочери все в тебя», «Девочки великолепны», «Как же старшая похожа на тебя», «Вот это красавицы», «Шикарные гены», «Потрясающая семья», «Вы все очень красивые», «Вау, девочки так выросли», «Боже, еще вчера они были малышками, а уже такие красивые девушки», – пишут в комментариях.

Напомним, что звезда 20 лет счастлива со своим мужем, кинопродюсером Кэшом Уорреном. Их знакомство произошло на съемках фильма «Фантастическая четверка». У них есть не только две дочери, но и сын Хейс, который родился в 2017 году.

Фанаты восхищаются красотой и молодостью артистки. А она признается, что следит за собой не только для себя и профессии, но и для мужа. Она придерживается правильного питания и тренируется даже дома.

Ранее мы писали о том, что певица Мадонна собрала детей и отца на своем ранчо в День благодарения. Она посвятила строки своему папе, который пережил смерть жены и поддержала его.