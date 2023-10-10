«Работает идеально!»: Гвинет Пэлтроу нашла неожиданное применение статуэтке с премии «Оскар»

Гвинет Пэлтроу нашла неожиданное применение статуэтке с премии «Оскар». На кадрах, опубликованных Vogue, видно, как звезда подпирает ей дверь в саду.

Актриса решила провести для фанатов экскурсию по своему саду, во время которой она отвечала на вопросы журналистов. В один момент корреспонденты заметили у входной двери статуэтку «Оскар». Кажется, Гвинет Пэлтроу не любит, когда вещи пылятся на полках просто так.

«Это моя опора. Она работает идеально!» – пояснила звезда.

Артистке досталась почетная статуэтка в 1999 году. Тогда она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в кинокартине «Влюбленный Шекспир».

Девушка предпочитает честно рассказывать о своей жизни поклонникам. Например, она нередко выкладывает фото без макияжа, на которых видны мелкие морщины.

«Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике», – призналась 51-летняя Пэлтроу.

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