Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в романе после свидания за городом

Супермодель Джиджи Хадид заметили за совместным ужином с актером Брэдли Купером в одном из ресторанов в Нью-Йорке. После трапезы звезды уехали в одном автомобиле за город, где провели все выходные.

По данным Page Six, в начале недели 28-летняя Хадид и 48-летний Купер вместе вернулись в Нью-Йорк. Пара была одета в повседневную одежду, не привлекающую внимание.

Ранее бывшего возлюбленного российской супермодели Ирины Шейк заметили на прогулке с Хадид в одном из городских парков. По словам очевидцев, их сопровождал телохранитель актера. После звезды были замечены в итальянском ресторане.

При этом в августе появились слухи о воссоединении Купера с Ириной Шейк, которые совместно воспитывают дочь Лею де Сьен Шейк Купер. Позже информацию опровергли.

Как мы писали, пользователи социальных сетей обвинили Ирину Шейк в плагиате. Для новой фотосессии супермодель выбрала образ, который практически полностью копировал наряд певицы Ольги Бузовой для съемок новогодней программы.