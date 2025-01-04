«Пытаюсь справиться»: Дженнифер Энистон заявила о расстройстве, с которым борется уже много лет

Дженнифер Энистон откровенно рассказала о расстройстве, с которым борется уже много лет. Оказалось, что голливудская актриса уже давно страдает бессонницей. Подробности приводит RadarOnline.

Звезда сериала «Друзья» призналась, что практически всю жизнь пытается побороть свое главное расстройство, которое негативно сказывается на ее внешнем виде. В данном случае речь актрисы идет о бессоннице.

На протяжении долгих лет Энистон не может решить данную проблему. По словам Дженнифер, из-за бессонницы ей не удается держать свое тело в тонусе, поэтому чувствует себя нездоровой.

Актрисе даже пришлось отказаться от просмотра вечерних новостей, чтобы хоть как-то наладить сон: она была уверена, что плохие известия негативно сказываются на ее состоянии, из-за чего она долго не может заснуть. Кроме того, Дженнифер старается ложиться в постель не позднее десяти часов.

«Я пытаюсь справиться с этой задачей самостоятельно. В некоторые дни ты молодец и пунктуален, а в некоторые — нет», — публично заявила Дженнифер.

Кроме того, Энистон сообщила о скорых переменах в ее внешнем виде. Оказалось, что звезда планирует масштабное преображение. Сейчас ей предстоит соблюдать строгую диету и посещать некоторые процедуры, которые помогут ей прийти к более естественному внешнему виду и скрыть последствия пластики, из-за которых она столкнулась с большим количеством хейта.

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