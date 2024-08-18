«Это событие, которое меняет жизнь»: Зои Кравиц призналась, что хочет родить детей от Ченнинга Татума

Зои Кравиц хочет родить детей от Ченнинга Татума.

Голливудская звезда заявила о своем главном желании создать семью со своим возлюбленным. Она подчеркнула, что мечта завести детей никак не связана с давлением общества, которое насильно заставляет рожать.

Кроме того, в окружении Зои находятся только те люди, которые разделяют с ней семейные ценности. Кравиц мечтает родить малышей, похожих на Ченнинга.

«Для многих людей, у которых есть дети, это огромное событие, которое меняет жизнь, и я думаю, что они заслуживают определенного внимания и уважения со стороны общества», — заявила американская актриса в беседе с изданием Esquire.

Напомним, что впервые о романе между Кравиц и Татума заговорили летом 2021 года. Однако сейчас распространяются слухи о том, что они уже занялись подготовкой к свадьбе. Данную информацию подтвердил отец Зои, певец Ленни Кравиц, и раскрыл подробности о торжестве.

Ранее мы писали о том, что влюбленные Зои Кравиц и Ченнинг Татум впервые вышли вместе на красную дорожку.

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