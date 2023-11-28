«Пытались задрать мне юбку»: Кайли Дженнер рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Модель Кайли Дженнер – одна из самых популярных девушек в мире с огромной аудиторией. Она родилась, когда ее семья уже была на слуху, поэтому славу она прочувствовала еще с пеленок. Однако, по словам блогера, у этого есть как положительные, так и отрицательные стороны. Так, с детства она была вынуждена терпеть домогательства.

Дженнер призналась, что с юного возраста папарацци пытались запечатлеть ее в неподходящий момент. Она помнит, как 50-летние мужчины приставали к ней, называли девушкой легкого поведения и задирали одежду. Раскрывать все подробности своего прошлого модель не стала, но подчеркнула, что бывали и совсем жуткие истории.

«Они пытались задрать мне юбку, пугали меня, выскакивали из кустов и блокировали мою машину», - рассказала блогер в интервью журналу Interview.

К слову, Кайли подчеркнула, что знает, насколько это все ужасно звучит, но она не понимает, как может быть иначе, ведь жизнь без славы и подобных инцидентов ей просто неизвестна.

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