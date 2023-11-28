Пострадавшая от пластики Линда Евангелиста сделала заявление о личной жизни

Звезда подиума Линда Евангелиста призналась, что поставила крест на личной жизни после неудачной пластики. Когда-то женщину считали одной из лучших моделей мира, но теперь она редко выходит в свет. А все из-за череды хирургических вмешательств, которые сильно отразились на внешности знаменитости. Об этом пишет Woman.ru.

Около 10 лет назад звезда открыто заявила о том, что ей сделали неудачную липосакцию. Так вышло, что криолиполиз лишь добавил жировых клеток, а не убрал их. Поэтому теперь тело модели выглядит совсем иначе, чем в молодости. Недавно Евангелиста дала интервью The Sunday Times, где рассказала о личной жизни. По словам 58-летней знаменитости, с момента операции она больше не заводила отношений и не будет в будущем.

«Свидание было однозначно перед процедурой CoolSculpting. Я больше не хочу ни с кем спать. Я не хочу слышать чье-нибудь дыхание», — высказалась модель.

Линда призналась, что многие годы пытается избавиться от чувства вины, когда видит себя в зеркале.

«Теперь я знаю, что не сделала ничего плохого. Долгое время я так думала. Я не избавилась от этого полностью, но я усердно работаю над избавлением от вины и стыда. И я не позволю этому разрушить мою жизнь», – пояснила знаменитость.

Поклонники отметили, что со временем модель стала выглядеть лучше. Она избавилась от отеков на лице и занялась фигурой, поэтому с каждым годом чаще выходит в свет.

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