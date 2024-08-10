«Пытались спасти брак»: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись месяц назад в тайне от прессы

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись месяц назад тихо и мирно, так как не хотели привлекать внимание прессы.

История любви звездной пары официально закончилась. Голливудские артисты успели разъехаться еще до развода, инициатором которого стал Аффлек. Он был обижен поступком бывшей жены. По его словам, Дженнифер, вместо того чтобы поддерживать здоровый образ жизни супруга, создала торговую марку алкогольных коктейлей. Такое решение задело Бена.

Лопес все же надеялась на сохранение брака, но Аффлек был настроен решительно. В день рождения экс-супруги он купил дом для своей холостяцкой жизни. Теперь пара официально закончила отношения, разорвав все связи друг с другом.

«Они оформили документы о разводе месяц назад и ждут подходящего момента, чтобы рассказать об этом миру. Тогда они опубликуют совместное заявление, в котором говорится, что они очень любят друг друга и пытались спасти брак, но не смогли», — сообщает инсайдер в беседе с изданием Heat Magazine.

Кроме того, развод Бена и Дженнифер может стать самым дорогим расставанием в истории американского шоу-бизнеса. По словам инсайдера, звезды готовятся к финальному этапу бракоразводного процесса, связанного с делением многомиллионного имущества.

Ранее мы писали о том, что люди в окружении Дженнифер Лопес рады ее разрыву с Беном Аффлеком.