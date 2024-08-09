«Первоклассный придурок»: в окружении Дженнифер Лопес рады ее разрыву с Аффлеком

Каждый день появляются новые подробности громкого развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Звезды разъехались и завершают оформление необходимых документов. Оказывается, окружение певицы радуется ее разрыву с голливудским актером — друзья звезды недолюбливали его еще, когда пара пыталась построить отношения в начале нулевых.

С неприязнью к Бену относился менеджер поп-исполнительницы Бенни Медина, который сотрудничал с артисткой долгие годы. Но в 2003 Лопес его уволила — говорят, что именно Аффлек был инициатором этого решения. Но спустя несколько лет знаменитость снова взяла Медина на работу, сообщил источник Page Six.

Бенни остается ближайшим другом и помощником Дженнифер. Несмотря на это, Аффлек и Медина враждуют между собой. Когда их отношения вновь возобновились, менеджер старался держать рот на замке, проявляя чудеса дипломатии. Он понимал, что певица выйдет замуж за актера в любом случае, а его мнение ни на что не повлияет.

Во время романа с Беном артистка также разорвала отношения с хорошей подругой Лией Ремини. Она посоветовала Дженнифер перед свадьбой тщательно обдумать свое решение, спросив остались ли в актере те качества и недостатки, которые привели к расставанию пары в первый раз. Лопес обиделась на это и не пригласила Лию на свадьбу.

Лия говорила, что Аффлек эгоистичен и никогда не предан полностью как партнер.

«Никто, кроме матери Лопес не любит Бена Аффлека. Он — первоклассный придурок», — рассказал другой инсайдер издания.

Ранее анонимный источник заявил, что новой избранницей артиста после развода может стать Дженнифер Энистон.