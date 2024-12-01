Пыталась проткнуть шею: бывший муж Сандры Буллок разводится с пятой женой

Бывший муж Сандры Буллок разводится с пятой женой после обвинений в насилии. Об этом сообщает Леди Mail.

Телеведущий Джесси Джеймс развелся с актрисой Сандрой Буллок еще в 2010 году. Тогда супруга обвиняла мужчину в регулярных изменах.

Спустя двенадцать лет Джеймс женился в пятый раз на актрисе фильмов для взрослых Бонни Роттен. Однако и этот брак просуществовал не так долго. Спустя некоторое время знаменитости решили развестись.

При этом, как со стороны Джеймса, так и со стороны Роттен, звучат обвинения в домашнем насилии. Телеведущий заявил, что жена сломала ему палец во время ссоры и пыталась проткнуть шею ногтем. Он также попросил суд ограничить общение супруги с их общим ребенком.

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