Анджелина Джоли не может построить новые отношения из-за Брэда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли боится построить новые отношения из-за бывшего супруга, артиста Брэда Питта. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

По словам информатора, отсутствие бойфренда у Джоли связано с ее страхом получить травму, подобную той, что ей нанес Питт.

«Есть причина, по которой Анджелина до сих пор одинока, и дело не в отсутствии мужчин, выстраивающихся в очередь, чтобы встречаться с ней. Причина в том, что она держит их всех на расстоянии, потому что боится снова получить травму, как это было с Брэдом», — поделился инсайдер.

Источник уточнил, что до брака с Питтом Анджелина «была бесстрашной и очень легко влюблялась», но теперь она сильно изменилась.

«Она не может позволить себе быть уязвимой, и очевидно, что ее доверие к мужчинам было разрушено тем, что она пережила с Брэдом», — заявил информатор.

Инсайдер подчеркнул, что долгое время знаменитость признавалась, что не будет вступать в серьезные отношения из-за детей. Теперь, когда почти все наследники артистки выросли, она утверждает, что счастлива быть одна, но «никто не верит ей».

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