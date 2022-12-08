Пышногрудая красотка в присутствии всех дала принцу Уильяму потрогать свои прелести

Принц Уэльский Уильям по возвращении из США принял участие в церемонии награждения. На одном из кадров, опубликованных в Сети, видно, как старший сын короля Великобритании прикоснулся к прелестям пышногрудой женщины.

Уильям одевал женщине значок на платье, касаясь рукой до груди. При этом участница мероприятия одета не совсем уместно.

На ней были черное платье выше колен, такого же цвета шляпка и эротические туфли на платформе.

Ранее сообщалось, что супруга принца Кейт Миддлтон поцеловалась с другим мужчиной на глазах мужа, тем самым нарушив протокол.