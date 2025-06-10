«Он уже 190 см ростом»: Бритни Спирс показала 18-летнего сына Джейдена
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Певица Бритни Спирс опубликовала в соцсетях редкое видео с младшим сыном Джейденом. На кадрах 18-летний юноша едет за рулем кабриолета под музыку Ленни Кравица, а его знаменитая мама с улыбкой наблюдает за ним.
«Он уже 190 см ростом, и его руки такие большие! До сих пор не могу поверить! Это так трогательно, что даже смешно. Я счастлива… Только, пожалуйста, береги мое сердце!» — подписала ролик 43-летняя исполнительница.
Несмотря на радостный вид певицы, многие поклонники раскритиковали ее. По мнению пользователей Сети, Бритни не должна была отвлекать парня во время вождения.
Напомним, у певицы двое сыновей — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден. Их отец, бывший муж Бритни, танцор Кевин Федерлайн.
Ранее ее экс-супруг Сэм Асгари рассказал, что брак с Бритни Спирс заставил его работать усерднее. Актер и певица познакомились в 2016 году на съемочной площадке клипа поп-дивы «Slumber Party», в котором мускулистый спортсмен сыграл ее возлюбленного.