«Он уже 190 см ростом»: Бритни Спирс показала 18-летнего сына Джейдена

Певица Бритни Спирс опубликовала в соцсетях редкое видео с младшим сыном Джейденом. На кадрах 18-летний юноша едет за рулем кабриолета под музыку Ленни Кравица, а его знаменитая мама с улыбкой наблюдает за ним.

«Он уже 190 см ростом, и его руки такие большие! До сих пор не могу поверить! Это так трогательно, что даже смешно. Я счастлива… Только, пожалуйста, береги мое сердце!» — подписала ролик 43-летняя исполнительница.