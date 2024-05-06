Пятый брак: 93-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

93-летний влиятельный предприниматель Руперт Мердок, основавший самые известные медиахолдинги в США, женится в пятый раз. Его избранницей стала бывшая теща российского бизнесмена Романа Абрамовича Елена Жукова.

Мердок неожиданно отменил свадьбу с бывшей возлюбленной Энн Лесли Смит. Спустя полгода стало известно, что он уже женится на Жуковой в июне 2024 года. Этот брак станет для медиамагната пятым, пишет The Cut.

Впервые журналисты увидели Мердока с 66-летней экс-тещей Абрамовича в августе 2023 года. Пара отдыхала на яхте в Средиземном море. В марте они объявили о скорой помолвке и свадьбе.

Церемонию бракосочетания планируют провести в поместье Мердока Морага, которое расположено в горах Санта-Моника в районе Лос-Анджелеса. Там он находился во время пандемии с бывшей женой Джерри Холл.

Елена Жукова по профессии микробиолог. Ее первым мужем был Александр Жуков, с которым она познакомилась еще в студенческие годы. В этом браке родилась дочь Даша, которая впоследствии стала супругой Абрамовича. Однако супруги развелись, и в 90-х Жукова переехала с дочерью в США, где работала в местных научных институтах.

В Америке она встретила второго мужа — Георгия Гаусса, которому родила близнецов Катю и Юрия, но и этот брак завершился разводом. Причем оба мужа женщины не были особенно богаты.

После развода с Абрамовичем Дарья вышла замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса III. Среди гостей на свадьбе была Венди Денг — третья жена Мердока, с которой он остался в хороших отношениях. Она подружилась с Дарьей и пригласила ее с мамой на семейную вечеринку, на которой и был медиамагнат. Так он познакомился с Еленой Жуковой.

Ранее старшая дочь Романа Абрамовича Анна засветила помолвочное кольцо во время шопинга в Лондоне.