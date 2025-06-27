Пустили чучело по каналу: в Венеции проходят массовые протесты против свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

В Венеции начались массовые акции протеста против проходящей там свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Местные жители недовольны тем, что предприниматель арендовал часть города.

Вообще, в планах Джеффа Безоса было выкупить на время торжеств едва ли не весь город, однако после волны возмещений пришлось умерить свои аппетиты и арендовать отдельный остров. Однако итальянцев не устроило и это.

Как сообщает корреспондент РЕН ТВ Томазо Борзоми, в городе на воде негде причалить гондоле, практически все занято дорогими яхтами состоятельных гостей. Кроме того, в округе забронированы все премиум-отели и водные такси на три дня вперед. Поздравить молодоженов приезжают звезды шоу-бизнеса и бизнесмены. Всего на торжество приглашено около 200 человек. Среди них семья Кардашьян, королева Иордании, Иванка Трамп с сыном, Билл Гейтс и многие другие.

И пока в мэрии Венеции рады дорогим гостям, местное население открыто выражает свое недовольство. Так, например, активисты украсили плакатом с красноречивой надписью колокольню базилики Сан-Джорджо, где владелец Amazon и его невеста пойдут под венец, а чучело самого миллиардера отправили вплавь по венецианским каналам.

«Мы выражаем протест. Свадьба Безоса будет означать невозможность передвигаться, невозможность жить в городе, который все больше отдается на откуп туризму и мировым миллиардерам-олигархам», — говорят участники движения No Space for Bezos.

Другие жители города сетуют на то, что «город переполнен туристами и теряет население, превращаясь в Диснейленд, а присутствие Безоса лишь усиливает эту тенденцию».

Для некоторых венецианцев проблема даже не в самой свадьбе.

«Проблема в системе. Мы считаем, что один крупный миллиардер не может арендовать город для своего удовольствия», – отмечает другая активистка.

Совместно с недовольными горожанами свою акцию протеста развернули эко-активисты, которые обвиняют бизнес миллиардера в «избыточном углеродном выхлопе». Защитники природы растянули на площади Святого Марка огромный плакат с надписью: «Если Безос может арендовать Венецию, он может платить больше налогов». Прочитать это можно только с воздуха, баннер явно рассчитан на гостей, которые летят на свадьбу на самолете.

«Безос — воплощение социальной несправедливости. Миллиардеры ведут такой образ жизни, который оказывает негативное влияние на жизнь обычных людей, тех, кто страдает от последствий климатического кризиса — наводнений, жары, пожаров», — заявила активистка Greenpeace.

Ранее мы писали о том, что на свадьбу Безоса и Санчес прибыл актер Орландо Блум после сообщений о разрыве с певицей Кэт Перри.