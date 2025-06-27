Орландо Блум появился в Венеции на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес после разрыва с Кэти Перри

Актер Орландо Блум после сообщений о расставании с певицей Кэти Перри прилетел на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Об этом пишет People.

Сообщается, что 48-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» прибыл в Венецию 26 июня. Он был облечен в черную спортивную одежду. Во время мероприятия актер был замечен тепло приветствующим звезд реалити-шоу Ким и Хлою Кардашьян.

Ранее стало известно, что Блум расстался с Кэти Перри. По словам источника издания, обе знаменитости больше «не видят возможности все исправить».

Однако разрыв отношений не является настоящей причиной, почему певица не явилась на свадьбу миллиардера и телеведущей. Американские СМИ пишут, что даты тура Кэти Перри «Lifetimes» не совпали с торжеством. Сейчас популярная исполнительница находится в Австралии.

«Она счастлива и просто сосредоточена на своей поездке. Ее дочь (Дейзи Дав, — прим. ред.) с ней, они осматривают достопримечательности и веселятся», — поделился с People еще один инсайдер.

Ранее мы сообщали о том, что свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в итальянский город посетили галеристка Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос.