Орландо Блум появился в Венеции на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес после разрыва с Кэти Перри
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Актер Орландо Блум после сообщений о расставании с певицей Кэти Перри прилетел на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Об этом пишет People.
Сообщается, что 48-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» прибыл в Венецию 26 июня. Он был облечен в черную спортивную одежду. Во время мероприятия актер был замечен тепло приветствующим звезд реалити-шоу Ким и Хлою Кардашьян.
Ранее стало известно, что Блум расстался с Кэти Перри. По словам источника издания, обе знаменитости больше «не видят возможности все исправить».
Однако разрыв отношений не является настоящей причиной, почему певица не явилась на свадьбу миллиардера и телеведущей. Американские СМИ пишут, что даты тура Кэти Перри «Lifetimes» не совпали с торжеством. Сейчас популярная исполнительница находится в Австралии.
«Она счастлива и просто сосредоточена на своей поездке. Ее дочь (Дейзи Дав, — прим. ред.) с ней, они осматривают достопримечательности и веселятся», — поделился с People еще один инсайдер.
Ранее мы сообщали о том, что свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в итальянский город посетили галеристка Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос.