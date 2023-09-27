Психиатр заявил, что состояние Бритни Спирс вышло из под контроля

Психиатр Шуров рассказал, что у Бритни Спирс биполярное расстройство. Об этом сообщает Пятый канал.

Фанаты привыкли к странным танцам поп-певицы, которыми она делится в соцсетях. В одном из последних роликов она решила станцевать с опасными ножами, подвергая свою жизнь опасности. По мнению психиатра Василия Шурова, ухудшение состояния Спирс провоцируют патологический контроль со стороны отца, разгульный образ жизни и давление общественности.

«У нее стоит официальный диагноз — биполярное расстройство. По суду она была под плотной опекой отца, который ее окружил медработниками. Такое поведение может быть продиктовано депрессией, а может быть и маниакальное состояние, когда много партнеров, танцы, психоактивные вещества», — объяснил медик.

Шуров предположил, что сейчас Спирс не получает необходимого лечения, поэтому ее состояние может со временем только ухудшаться.

«Я так понимаю, что она лечения не получает, потому что такие ситуации начались и продолжаются непрерывно», — объяснил психиатр.

Медик добавил, что знаменитая певица «помешана на сексе». По словам Шурова, Спирс кажется, что ее подписчики смотрят на нее с вожделением.