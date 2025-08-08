Прятался в ванной: американский рэп-артист попал под атаку дронов ВСУ в Сочи

Американский рэп-артист Akon прилетел в Сочи, чтобы выступить на концерте 8 августа. Звезда 2000-х застал атаку украинских беспилотников: команда артиста приняла решение спрятать его в ванной.

Из-за воздушной тревоги отдыхающие эвакуировались с пляжей в укрытия. Артист остановился в отеле в районе Сириуса, где обстановка оценивалась как спокойная. Но команда 52-летней звезды приняла решение укрыть его в роскошных апартаментах, несмотря на то, что Akon хотел быть в этот момент со своим коллективом. В случае атаки дрона охрана музыканта решила действовать нестандартно и попросила его спрятаться в ванной, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Akon не испугался и вовсю готовится к выходу на сцену — это подтверждают и организаторы выступления. Однако, как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, люди начали сдавать билеты на концерт рэпера. Некоторые пытаются перепродать их в три раза дешевле, чем покупали — за 3−3,5 тыс. рублей вместо 10 тыс. рублей.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес отказалась выступать в Москве. Исполнительница не хочет выходить на сцену в Москве, пока идет спецоперация на Украине.