Прямо на красной дорожке: бывший муж Анджелины Джоли Билли Боб Торнтон заключил в объятия Деми Мур

62-летняя Деми Мур и 70-летний Билли Боб Торнтон появились вместе на красной дорожке. Актеры не стеснялись присутствия камер, вели себя достаточно свободно и обнимались, передает Леди Mail.

Мур, которая была женой Брюса Уиллиса, и Торнтон, состоявший в браке с Анджелиной Джоли, пришли на премьеру второго сезона сериала «Лэндмен» в Лос-Анджелесе. Деми предстала перед журналистами и фантами в облегающем платье из денима и замшевых туфлях. Билли же оделся по-простому — в стиле casual.

На одном из снимков видно, как Торнтон заключил Мур в объятия. Актриса при этом не растерялась и буквально засветилась от счастья.

Ранее Деми Мур высказалась о Брюсе Уиллисе, страдающем деменцией. По словам голливудской звезды, ей стало тяжело наблюдать за изменениями в состоянии бывшего супруга.