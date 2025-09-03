«Превращается в другого человека»: Деми Мур высказалась о страдающем деменцией Брюсе Уиллисе

Голливудская актриса Деми Мур рассказала о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции. Она также поддержала супругу «крепкого орешка» Эмму Хеминг, которая вынуждена справляться с непростой ситуацией.

«Все это сложно. Невыносимо видеть, как кто-то, кто был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другого человека», —приводит слова Деми The Independent.

Говоря о решении Хеминг отселить 70-летнего Уиллиса в отдельный дом с медицинским персоналом, Мур подчеркнула, что не осуждает модель. По ее мнению, близким просто не стоит ждать, что тяжелобольной человек может стать тем, кем был раньше. Важно принять его таким, какой он есть сейчас.

«Я нахожу в этом невероятную нежность и проявление любви… У нее не было готового плана действий, как с этим справляться. На Эмму выпало столько труда, и я действительно считаю, что она проделала потрясающую работу. Я очень сочувствую Эмме», — заверила актриса.

Напомним, у Брюса Уиллиса два года назад диагностировали лобно-височную деменцию. С тех пор он не появляется на публике и не снимается в кино.

Ранее сообщалось, что состояние 70-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, стремительно ухудшается. Звезда «Крепкого орешка» перестал узнавать близких родственников.