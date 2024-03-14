Прячет лицо от позора: причиной загадочной болезни Кейт Миддлтон может быть измена принца Уильяма

Американский телеведущий Стивен Колберт заявил, что причиной неожиданной пропажи Кейт Миддлтон может быть измена принца Уильма. Эту теорию довольно активно обсуждают пользователи Сети, так как официально все еще не было объявлено о том, что произошло с принцессой Уэльской. Об этом сообщает TMZ.

Супруга наследника британского престола в начале года перенесла операцию на брюшной полости, после чего ушла на больничный до Пасхи. Ее диагноз раскрывать не стали, сообщив, что это желание самой Кейт. Тогда начало появляться немало слухов о том, что на самом деле случилось с ней. Одни из самых безумных – внематочная беременность, побег из дворца и пластика.

Недавно же появилась новая догадка. Она возникла у поклонников королевской семьи после того, как дворец опубликовал отредактированную фотографию Миддлтон. Фанаты сразу решили, что, если распространяются подделки, значит, что-то скрывается. Теперь многие считают, что принцесса Уэльская прячет заплаканное лицо от позора, ведь муж ей изменил с подругой семьи - леди Роуз Хэнбери.

Слухи об их романе распространяются уже давно, и никто их не комментирует. Была даже информация, что Уильям признавался жене в отношениях на стороне, и она его предпочла простить. Отметим, что сама Роуз тоже давно находится в браке, но, говорят, что у супругов не все гладко, поэтому она и нашла утешение в объятиях принца.

Ранее портал «Страсти» рассказал все, что известно о загадочной болезни Кейт Миддлтон.