Рэпа на русском языке не будет: в Киеве отменили концерт украинских артистов, которые не стали читать на мове

В Киеве запретили концерт рэп-группы, которая исполняет песни на русском языке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военной администрации столицы Тимура Ткаченко.

В одном из заведений столицы Украины должно было состояться выступление хип-хоп-артистов, читающих рэп на русском языке. Однако проведению концерта помешал руководитель военной администрации Киева. Ткаченко напомнил жителям города о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Также чиновник обратился в полицию с просьбой не допустить мероприятие.

ТАСС в новости про отмену концерта написал, что украинский омбудсмен Елена Ивановская еще 28 июля не признала исполнение песен на русском языке нарушением действующего законодательства. По ее словам, никаких штрафов и других наказаний за это не последует.

