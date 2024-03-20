Проживающий в США принц Гарри отреагировал на слухи об исчезновении Кейт Миддлтон

Проживающий в США принц Гарри выразил обеспокоенность состоянием здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, исчезнувшей из медийного пространства в январе этого года.

Как сообщил источник Page Six, герцог Сасскеский искренне переживает, что сейчас к Кейт Миддлтон приковано внимание всех мировых СМИ.

Собеседник издания подчеркнул, что принц Гарри уверен в том, что с женой его брата и наследника британского престола Уильяма все хорошо, несмотря на многочисленные слухи.

«Любой намек на скандал не соответствует действительности», — заверил близкий друг Гарри.

Напомним, 16 января принцесса Кейт была госпитализирована в одну из клиник Лондона для проведения планового хирургического вмешательства. С тех пор о ней нет никаких известий, на публике жена принца Уильяма не появлялась.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Кейт потрясена и опустошена из-за слухов о любовнице принца Уильяма. Наследник британского престола также находится в подавленном состоянии из-за проблем в браке.

Также сообщалось, что принц и принцесса Уэльские по традиции опубликуют новые семейные фотографии в честь дня рождения сына Луи 23 апреля. В этот же день ожидается и заявление о состоянии Кейт.