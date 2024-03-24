Проживающие в США Принц Гарри и Меган Маркл высказались о болезни Кейт Миддлтон

Проживающих в США принца Гарри и Меган Маркл шокировало известие о том, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон больна раком. Герцоги Сассекские решили высказать родственнице слова поддержки, несмотря на натянутые отношения.

«Мы желаем здоровья и быстрой поправки Кейт и семье. И надеемся, что они смогут спокойно и без лишнего внимания справиться со всем», — приводит New York Post слова принца Гарри и Меган Маркл.

Источник издания подчеркнул, что герцоги Сассекские понятия не имели, что происходит с Кейт. Они узнали о ее страшном диагнозе вместе со всем миром.

В свою очередь, король Карл III восхитился поступком Кейт, публично заявившей о тяжелой болезни. Монарх признался, что гордится женой сына, принца Уильяма.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором рассказала, что не замечала рак, а после ряда тестов в больнице диагноз подтвердился. В январе после успешной операции на брюшной полости врачи сделали вывод об отсутствии злокачественной опухоли. Однако анализы все равно указали на наличие заболевания. Сейчас жена Уильяма проходит химиотерапию.

Ранее сообщалось, что принц Гарри переживает из-за слишком пристального внимания СМИ к Кейт Миддлтон. Он выразил уверенность в том, что с женой его брата и наследника британского престола Уильяма все хорошо, несмотря на многочисленные слухи.