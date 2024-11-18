Проявил сверхъестественные способности: как P. Diddy препятствует следствию из тюрьмы

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, обвинили в препятствовании следствию по его делу. По данным издания New York Times, артист нашел способ, как оказывать давление на свидетелей и связываться с сообщниками.

Для этого рэпер использовал телефонные номера других заключенных. Он купил, как минимум, у восьми узников тюрьмы в Бруклине их телефонные счета, чтобы совершить несанкционированные звонки. Таким образом P. Diddy пытался избежать прослушивания.

Об этом упоминают и прокуроры. Они заявили, что артист проявил сверхъестественную способность за решеткой, заставляя других выполнять его просьбы.

«Подсудимый продемонстрировал сверхъестественную способность заставлять других выполнять его приказы. Сотрудников и заключtнных Metropolitan Detention Center, а также членов семьи», — заявили прокуроры.

Ранее помощница певицы Дженнифер Лопес прокомментировала ее возможную причастность к делу P. Diddy. Она утверждает, что исполнительница не знала о преступлениях бывшего бойфренда.