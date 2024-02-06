Провокационный образ: Меган Фокс вышла в свет в полупрозрачном платье

Американская актриса Меган Фокс появилась на публике в откровенном наряде. Модель надела полупрозрачное платье-кольчугу экстремально короткой длины. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото звезды.

Меган Фокс дополнила свой образ серебристыми туфлями на платформе и черной шубой. Ее локоны были уложены мягкими волнами.

Артистка не посетила саму премию «Грэмми», однако появилась на вечеринке Jam for Janie Grammy Awards, посвященной просмотру церемонии вручения музыкальных наград. На вечеринке актриса присоединилась к таким звездам, как Кармен Электра, Зои Дешанель, Бижу Филлипс, Стивен Тайлер и Эшли Симпсон.

Меган Фокс получила известность не только благодаря работе в голливудских блокбастерах, но и провокационным образам. Модель демонстрирует их на красных дорожках как одна, так и в компании возлюбленного, музыканта Machine Gun Kelly.

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