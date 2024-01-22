56-летняя актриса Николь Кидман появилась на премьере в откровенном платье. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на издание Daily Mail.

В Нью-Йорке состоялась премьера сериала «Экспаты». Мероприятие посетили многие зарубежные актеры, в том числе и Николь. В новинке кино артистка сыграла роль обеспеченной американки Маргарет. По сюжету, жизнь главной героини сильно меняется после того, как исчез ее сын.

Для выхода в свет актриса выбрала черное платье с открытой спиной и разрезами на ребрах. Кроме того, низ наряда сшит так, что он позволил Николь продемонстрировать стройные ноги. Кидман дополнила образ серьгами с бриллиантами, браслетом и часами. Также она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

В беседе с журналистами артистка заявила, что ее не беспокоит мнение публики. «Что касается реакции людей, я отвечаю: «Не говорите мне». Я действительно не хочу знать», — заявила знаменитость.

Ранее актриса Николь Кидман решила признаться, что получала главные роли обманом. Подробности смотрите в этой статье.