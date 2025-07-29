«Проводим его там, где все началось»: с Оззи Осборном простятся в родном городе рок-музыканта

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн будет похоронен в среду, 30 июля, в родном городе Бирмингеме, сообщает Mirror. Так артист «исполнил свое заветное желание», говорится в статье.

Отмечается, что церемония прощания будет закрытой и пройдет только при участии членов семьи. По улице Брод-стрит до моста и скамейки Black Sabbath, где ему возложат цветы, пройдет шествие.

Родные Оззи Осборна будут следовать за траурным кортежем, а поклонникам творчества музыканта придется наблюдать за происходящим со стороны. Более того, шествие сопроводит духовой оркестр.

«Шествие и сопутствующие расходы были оплачены семьей Осборн, а городской совет помог с перекрытием дороги», — отмечается в материале британского издания.

Тем временем мэр Бирмингема Зафар Икбал назвал Осборна не просто легендой музыки, прославившей город, но и «его сыном».

«Мы гордимся тем, что проводим его здесь, в кругу его любящей семьи, в том месте, где все началось», — подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что ученые раскрыли секрет долголетия Оззи Осборна. Обнаружилось, что певец был уникальным не только как артист, но и его геном представлял собой настоящую научную сенсацию.