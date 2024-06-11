Провели вместе 4 часа: Бен Аффлек тайно встретился с Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе

Актер Бен Аффлек тайно встретился со своей супругой, певицей Дженнифер Лопес, на фоне слухов о возможном разводе. Как сообщается, артисты провели в их общем доме четыре часа. Об этом пишет Page Six.

Уточняется, что 9 июня Бен Аффлек приехал в их общий дом с Дженнифер Лопес, который находится в Беверли-Хиллз. По слухам, именно этот особняк супруги выставили на продажу на фоне проблем в браке. Очевидцы утверждают, что актер находился в доме вместе с женой около четырех часов, с 17:00 до 21:00 по местному времени. Позднее артист уехал на своем черном Mercedes.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. При этом супруги продолжают время от времени появляться вместе на публике.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Дом площадью 43 тыс. квадратных футов артисты приобрели за 60 млн долларов в мае 2023 года. В особняке есть 17 спален, 30 ванных комнат и парковка на 80 автомобилей, а также крытый спортивный комплекс, спорт-бар, зона отдыха на открытом воздухе и бассейн.

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек 20 лет хранил любовные письма от Дженнифер Лопес в браке с экс-супругой.