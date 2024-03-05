Бен Аффлек 20 лет хранил любовные письма от Лопес в браке с Гарнер

Актер Бен Аффлек хранил любовные письма от певицы Дженнифер Лопес во время брака с Гарнер. Мужчина не избавлялся от них целых 20 лет, и рассказал об этом, когда воссоединился с бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х. Но пара не смогла сохранить отношения из-за пристального внимания поклонников и папарацци. Они расторгли помолвку и построили семьи с другими людьми. Актер нашел счастье с коллегой Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей.

Но все это время он хранил письма от бывшей. Певица рассказала об этом в новом документальном фильме. Бен подарил своей нынешней супруге сборник с их письмами, которые он хранил все эти годы.

«Здесь каждое письмо, которое мы писали друг другу 20 лет назад и сегодня», — поделилась Лопес.

Не все зрители поддержали артистку. Многие решили, что она сделала подобное заявление назло экс-жене мужа, так как не хочет, чтобы они так часто общались. Многих удивляет, что Аффлек не избавился от любовных сообщений Лопес в то время, когда был счастлив с Гарнер.

«Когда мы возобновили отношения, я сказал: «Послушай, одна из вещей, которых я не хочу, — это отношения для соцсетей». Но в то же время я понял, что просить об этом нечестно. Это как будто ты собираешься связать жизнь с капитаном корабля и говоришь: «Ну, я не люблю воду», – рассуждал Аффлек.

Ранее мы писали о том, что актер Бен Аффлек может развестись с Дженнифер Лопес из-за ее откровенности.