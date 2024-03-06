Провела 4 дня без сознания, разговаривая с Богом: Мадонна вспомнила первое слово после выхода из комы

Певица Мадонна рассказала о том, как провела четыре дня в коме. По ее словам, находясь без сознания, она разговаривала с Богом, и он звал ее с собой. Поэтому, придя в себя, она первым делом выкрикнула слово «нет».

Летом 2023 года артистка неожиданно попала в больницу. Долгое время не было известно, что именно с ней случилось, поэтому ходили самые разные слухи. Один из них – Мадонну госпитализировали с передозировкой наркотиками. Однако, как оказалось, проблемы у нее появились вовсе не из-за запрещенных препаратов. Она призналась, что ее погрузили в медикаментозную кому из-за легочной и почечной недостаточности.

В сознание вокалистка пришла только спустя четыре дня. Мадонна очень хорошо запомнила этот момент, так как ее практически вытащили с того света.

«Я сказала: ''Нет! '' Я уверена, это Бог спрашивал, хочу ли я пойти с ним», - цитирует слова звезды Daily Mail.

После того, как состояние артистки начало улучшаться, врачи приступили к ее реабилитации. И им удалось поставить Мадонну на ноги в кратчайшие сроки. Певица рассказала, что ей было довольно сложно восстанавливаться, но она делала все для возвращения на сцену. Сейчас она уже чувствует себя хорошо и гастролирует по миру с концертами.

Ранее танцор уронил 65-летнюю певицу Мадонну на концерте в Сиэтле.