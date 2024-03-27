«Протянули руку Уильяму»: родители Кейт Миддлтон взяли на себя заботу о внуках

Родители борющейся с раком Кейт Миддлтон взяли на себя заботу о внуках. Королевский биограф Дункан Ларкомб рассказал New York Post, что это позволяет принцессе Уэльской чувствовать себя спокойнее.

После череды скандалов Кейт выступила с официальным заявлением о своем исчезновении после операции на брюшной полости. Жена принца Уильяма сообщила, что у нее нашли рак. Поклонники переживаю за пару, а больше всего за их детей.

Королевский биограф рассказал, что бабушка и дедушка заботятся о внуках в эти трудные времена. Он также отметил, что семья Миддлтонов обеспечивает Кейт чувство комфорта и стабильности, что невероятно важно для нее в настоящий момент.

Кроме того, семья Кейт помогает Уильяму, которому вдвойне тяжело, ведь у его отца Карла III тоже обнаружили онкологическое заболевание.

«Все они расстроены. Кэрол и Майкл протянули руку Уильяму, они любят его и считают своим сыном», — поделился биограф.

Ранее Кэрол рассказывала, что обожает проводить время с внуками и чувствует себя моложе, когда они вместе. Помимо детей Кейт, у Миддлтонов есть еще внуки от дочери Пиппы и ее мужа Джеймса Мэттьюза, которые также приносят радость и поддержку в семейный круг.

Ранее мы писали о том, что известно о болезни Кейт Миддлтон.