Против P. Diddy подали новые обвинения в сексуальном насилии

Еще три человека, среди которых двое мужчин, выдвинули обвинения в сексуальном насилии против американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на материалы дела.

По данным источника, артиста обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины несколько лет назад. Уточняется, что инцидент произошел в 2022 году на одной из скандально известных вечеринок, которую организовал Комбс.

Другим истцом выступил актер, чье имя не разглашается, который, судя по судебным записям, подвергся насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Третье новое заявление с обвинениями в адрес музыканта подала неназванная женщина, которая рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны рэпера в 2004 году, когда ей было 17 лет.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что полиция совершила рейд и обыскала тюремную камеру P. Diddy.