ФБР совершило рейд на тюремную камеру P. Diddy

Полиция ФБР совершила рейд на тюремную камеру рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которому предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, обыски в камере музыканта прошли 18 ноября. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, прокуроры получили конфиденциальные бумаги — личные записи обвиняемого, адресованные его адвокату Марку Агнифило. Комбс якобы сам разрабатывал стратегию своей защиты в суде.

К настоящему времени защита уже выступила с публичным заявлением, отметив, что права P. Diddy нарушены.

«Захват заключенного в досудебном порядке и материалов, созданных в рамках подготовки к судебному материалу, — это возмутительное поведение правительства», — высказался Агнифило.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, как P. Diddy препятствует следствию из тюрьмы.