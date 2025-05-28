«По-прежнему очень любит»: Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему домой

Актер Брэд Питт предложил бывшей жене Дженнифер Энистон жить у него после нападения сталкера. Об этом сообщил источник издания TheNews.com.

Спустя 20 лет после болезненного развода Питт готов помочь экс-супруге в трудной ситуации. Недавно особняк Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе подвергся нападению – психически нездоровый фанат протаранил ворота, когда актриса находилась дома. К счастью, охрана задержала злоумышленника до приезда полиции.

После этого инцидента Энистон решила продать дом и переехать. И тут неожиданное предложение поступило от ее бывшего мужа – Брэд Питт готов предоставить ей убежище в своем особняке.

«Самым большим сюрпризом стала инициатива Брэда, готового принять ее в своем доме в Лос-Анджелесе. Ни для кого не секрет, что Брэд по-прежнему очень любит Джен, и они, безусловно, давно оставили позади все свои прошлые разногласия», — поделился инсайдер.

Напомним, что Питт и Энистон познакомились в середине 90-х, но тогда оба были в отношениях. Их роман начался в 1998 году после сговора их агентов, которые решили свести звезд. Год они скрывали отношения, а в 2000-м сыграли роскошную свадьбу, которая обошлась в целое состояние.

Но в 2005 году на съемках «Мистера и миссис Смит» Брэд увлекся Анджелиной Джоли, что привело к разводу. Несмотря на боль, со временем экс-супруги смогли восстановить дружеские отношения.

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