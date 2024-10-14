«Просто немыслимо»: друзья Ланы Дель Рей беспокоятся за певицу после ее свадьбы

Недавно 39-летняя певица Лана Дель Рей вышла замуж за своего возлюбленного, 56-летнего бизнесмена Джереми Дюфрена. Артистка счастлива с избранником, однако ее друзья настроены скептически. В беседе с Life & Style инсайдер рассказал, что в окружении знаменитости не верят, что ее брак продлится долго.

Как отметил источник, певица вступила в брак «импульсивно», и ее друзья беспокоятся из-за стремительного развития ее отношений с бизнесменом.

«Лана очень импульсивна, и у нее всегда была слабость к мужчинам постарше, так что в некотором смысле, это не так уж и нетипично, но это не значит, что окружающие ее люди не обеспокоены тем, что она так быстро в это ввязалась. По всем признакам Джереми — порядочный парень, но все равно трудно представить, что это продлится долго», — заявил собеседник издания.

Инсайдер отметил, что Лана Дель Рей — «неисправимый романтик», и «когда она влюбляется, это всегда происходит очень быстро и сильно, но обычно она также быстро и выгорает». Именно поэтому есть вероятность того, что со временем артистка снова захочет вернуться к привычному образу жизни.

«Конечно, сейчас ей весело играть с ним, но, когда новизна пройдет, она, без сомнения, захочет вернуться к своей голливудской жизни, просто немыслимо, что она собирается отказаться от своей карьеры надолго», — высказался источник.

Напомним, по информации СМИ, Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен знакомы около пяти лет. Певица и бизнесмен впервые встретились в марте 2019 года, когда знаменитость заказывала экскурсию на надувной лодке. Об избраннике артистки известно, что он работает гидом и развивает небольшой туристический бизнес. 26 сентября пара поженилась. Церемония состоялась у воды в Де-Аллемандес, штат Луизиана — в том самом месте, где избранник артистки проводит свои экскурсии.

Ранее мы писали о том, что Лана Дель Рей заявила о проблемах после свадьбы с возлюбленным.