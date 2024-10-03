Лана Дель Рей заявила о проблемах после свадьбы с охотником на аллигаторов: не чувствует себя в безопасности

Певица Лана Дель Рей рассказала о жизни после свадьбы с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном. По ее признанию, она не чувствует себя в безопасности, так как за ее семьей следят папарацци.

В конце сентября Лана шокировала поклонников, став женой не медийного мужчины, с которым у нее был непродолжительный роман. В Сети нередко обсуждали, что он недостоин артистки, однако она посчитала иначе и сказала ему «да». Сейчас, как рассказала вокалистка, они счастливы друг с другом, хотя проблемы все же существуют.

Певица поделилась, что после публикации новостей о свадьбе журналисты «атаковали ее». Фотографы делают все, чтобы заснять ее с мужем и ее кольцо. Она заявила, что преследователи даже запускают дроны в окна их дома.

«Если бы они могли бы перестать менять машины, следуя за моей семьей, и перестали бы преследовать нас по отдаленным частям страны и делать фотографии моего обручального кольца, мы бы чувствовали себя намного безопаснее», - рассказала Лана в соцсетях.

Однако, несмотря на трудности, у молодоженов все хорошо. Певица назвала супруга «удивительным».

Ранее Лана Дель Рей напала на преследовавших ее фотографов в Париже.